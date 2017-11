Vanavond in de Europa League: Everton zoekt eerherstel, Arsenal op halve kracht naar perfect rapport?

Vanavond worden er weer 24 wedstrijden afgewerkt in de Europa League. Om het kaf van het koren te scheiden, lichten we er graag de belangrijkste wedstrijden uit. Twaalf ploegen zich vanavond al verzekeren van een ticket voor de volgende ronde, vier onder hen willen vanavond hun perfect rapport verder zetten. Kevin Mirallas hoopt dan weer met Everton om eindelijk eens te winnen in Europa, de Toffees beleven een horrorjaar.

Foto: EPA-EFE

We beginnen met het sterrenensemble van. De Italianen pompten deze zomer heel wat geld in de kern, maar van een echtekan tot dusver geen sprake zijn. De Rossoneri staan in de Serie A slechts achtste, gelukkig loopt het net iets beter in Europa. AC Milan leidt nog steeds in groep D, als het vanavond wint van AEK Athene is Milan geplaatst voor de volgende ronde. De kwelduivel van Club Brugge hield Milan op de vorige speeldag wel op een 0-0 gelijkspel.

Zulte Waregem heeft de Europese droom al opgeborgen na een 1 op 9. Op bezoek bij Vitesse wil Francky Dury dan ook vooral iets opbouwen naar volgend weekend toe. Zulte Waregem kon dit weekend voor het eerst in vier matchen nog eens winnen (2-1 tegen KV Mechelen), komende zondag staat de derby in en tegen KV Oostende op het programma. Winnen is daar een must als Essevee in de top zes wil blijven. Voor Onur Kaya is de verplaatsing naar Vitesse wel een speciale match, de middenvelder speelde negen jaar in Arnhem. “Hier kreeg ik een grote bek”, vertelde hij over die periode (N+).

Foto: BELGA

In groep E wil het Engelse Everton tegen Lyon zijn rampzalig seizoen eindelijk doen vergeten. In de Premier League staat de ploeg van Kevin Mirallas op een achttiende - en dus een degradatie - plaats, in de Europa League kon Everton nog geen enkele wedstrijd winnen. Eén punt en zeven goals tegen in drie matchen is de pijnlijke balans. Het kostte de Nederlandse trainer Ronald Koeman de kop, maar zijn voorlopige vervanger David Unsworth doet niet veel beter. Vanavond speelt Everton tegen Lyon, als het verliest is Europese overwintering bijna onmogelijk.

Foto: Photo News

Toegegeven, het blijft een vreemd beeld: Arsenal in de Europa League. De Gunners, die de voorbije 17 jaar onafgebroken Champions League speelden, kennen dan ook geen enkele moeite in de Europa League en staan met 9 op 9 autoritair op kop in groep H. Vanavond ontvangt het in Londen Rode Ster Belgrado, Arsenal treedt hoogstwaarschijnlijk opnieuw op halve kracht aan. Dit weekend wacht de Gunners namelijk de absolute topper tegen Manchester City. Als het die match verliest, heeft het al 12 punten minder dan City… en lijkt de titel opnieuw moeilijk te worden.

Foto: Photo News

Deze ploegen kunnen zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde: Dynamo Kiev, Ludogorets Razgrad, AC Milan, Atalanta, FCSB, Arsenal, Salzburg, Östersund, Zorya Luhansk, Lazio, Nice, Zenit