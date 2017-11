Vrijdag selectie Rode Duivels: dit zijn de hete hangijzers voor bondscoach Roberto Martinez

Bondscoach Roberto Martinez maakt vrijdagmiddag (12u) in het auditorium van het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn selectie bekend voor de oefeninterlands tegen Mexico (vrijdag 10 november om 20u45 in Brussel) en Japan (dinsdag 14 november om 20u45 in Brugge). Twee tegenstanders die een andere stijl hebben, in maart oefenen de Duivels waarschijnlijk nog tegen tegenstanders uit Zuid-Amerika en Afrika. Roberto Martinez heeft wel nog enkele hete hangijzers die hij moet oplossen, vrijdag worden we mogelijk al wat wijzer over de groep van 23 die deze zomer kan afreizen naar Rusland.

Bij elke selectie wordt er meteen gekeken of Radja Nainggolan een oproepingsbrief gekregen heeft. Voor de laatste vier interlands werd de middenvelder van de Italiaanse topclub AS Roma telkens niet opgeroepen en gaf de bondscoach niet altijd even duidelijke redenen aan. “Elke speler heeft op het veld een beste positie en in het geval van Radja is dat de nummer tien. Maar daar hebben we al twee goeie spelers: Dries (Mertens) en Eden (Hazard). Dan is Radja van een te groot kaliber om hem er zomaar bij te nemen”, klonk het deze week in Sport/Voetbalmagazine.

Radja Nainggolan drukte deze week nogmaals zijn hoop uit om er toch bij te zijn. “Ik heb vandaag geprobeerd om alles te geven: zowel verdedigend als aanvallend. Iets wat ik elke week probeer: mezelf bewijzen op het veld. En dan is het afwachten. De keuzes liggen bij de bondscoach. Hopelijk kan ik er terug bij zijn. Maar dat verwachtte ik vorige keer ook al. Wat kan ik zeggen? Ik kan alleen maar hopen”, klonk het na de zege van AS Roma in de Champions League tegen Chelsea.

2. Verdedigende twijfels

Achterin zitten de Rode Duivels met enkele vraagtekens. Vincent Kompany is een twijfelgeval. Vince The Prince speelde niet meer sinds hij in de aanloop naar de interland in Griekenland moest afhaken omdat hij tegen Gibraltar een trap had geïncasseerd. Toby Alderweireld viel woensdag bij Tottenham uit in de klepper tegen Real Madrid met een hamstringblessure en zal er tegen Japan en Mexico hoogstwaarschijnlijk niet bij zijn.

3. Nieuwe namen door blessures?

In een interview met Sport/Voetbalmagazine van eerder deze week gaf de bondscoach al aan dat er in de WK-voorbereiding mogelijk nog nieuwe namen bijkomen. Behalve de defensieve twijfelgevallen zijn er ook nog geblesseerden die vrijdag niet zullen opgeroepen worden. Voorin is Christian Benteke nog out, en ook Marouane Fellaini en Yannick Carrasco staan nog geblesseerd aan de kant. Een uitstekende mogelijkheid dus voor Martinez om de afwezigheden op te vangen met wat nieuwe jongens.

4. Groep uitdunnen tot 23

De bondscoach heeft een herkenbaar systeem, maar nu wacht hem nog de taak om zijn uitgebreide spelersgroep te reduceren. De weelde bij de Rode Duivels is groot, zowel in kwantiteit als kwaliteit. De bondscoach volgt 50 à 55 spelers en roept telkens 27 à 28 spelers op voor de interlands, maar in mei volgend jaar zal hij zijn groep voor het WK wel moeten uitdunnen tot 23 spelers. Martinez gaf eerder al aan dat het een lastige taak wordt en dat het aan de spelers is om hun selectie voor het WK af te dwingen.

Zo kwalificeerden de Duivels zich

De Rode Duivels sloten vorige maand een succesvolle WK-kwalificatiecampagne af met een 3-4 uitzege in Bosnië-Herzegovina en een 4-0 thuiszege tegen Cyprus, goed voor een indrukwekkende 28 op 30 in totaal en met 43 doelpunten kwamen ze zelfs tot een evenaring van het doelpuntenrecord van Duitsland. Met de gevleide 1-2 zege van begin september in Griekenland werd België zelfs het eerste Europese land dat zich kon kwalificeren voor Rusland en op 1 december gaat ons land in de concertzaal van het Kremlin in Moskou als reekshoofd de trommel in.

Dat allemaal samen lijkt het vertrouwen van de fans in de Belgische nationale elf weer te doen oplaaien. Het WK in Rusland moet voor deze gouden generatie immers het orgelpunt worden en de verwachtingen zijn hooggespannen na de twee kwartfinales op het EK in Frankrijk en het WK in Brazilië.