Ook dit topland heeft een “geval Radja Nainggolan”: ploegmaat Dries Mertens kiest mogelijk voor radicale oplossing

Vrijdagmiddag maakt bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de oefeninterlands van de Rode Duivels tegen Mexico en Japan. De verwachting is dat Radja Nainggolan alweer zal ontbreken, ondanks het ongeloof van zowat elke Belgische voetbalfan en -analist. Ook in Italië zitten ze met een “geval Nainggolan”, maar de Azzurri dreigen Napoli-speler Jorginho bovendien voorgoed te verliezen.

In de laars van Europa snapt nagenoeg niemand het. Eerst Antonio Conte en nu bondscoach Giampiero Ventura die een van de beste spelverdelers ter wereld elke keer weer straal negeren. Nochtans kan het middenveld van de Azzurri een man met visie als Jorginho erg goed gebruiken. De enige Italiaan die op dit moment mag dromen om in de voetsporen te treden van Andrea Pirlo, zijn grote voorbeeld. Tot op heden staat de interlandteller van de 25-jarige passing wizard slechts op twee. Een minuut in een vriendenmatch tegen Spanje en 23 in eentje tegen Schotland. En dat zorgt nu voor drama in Italië.

Jorginho (rechts) in de Champions League tegen Kevin De Bruyne. Foto: Photo News

Complimenten van Radja

Het is bijna cynisch te noemen dat Jorginho niet zo lang geleden een pak complimenten van Radja Nainggolan kreeg. Voor de kraker tussen AS Roma en Napoli werd onze landgenoot gevraagd wie zijn moeilijkst te bespelen tegenstander is. “Dan moet ik Jorginho noemen”, vertelde Il Ninja op de website van de Giallorossi. “Omdat hij erg moeilijk uit de wedstrijd te houden is. Hij verdeelt de bal zo ongelooflijk snel dat je moe wordt om er achteraan te hollen. Het vergt enorm veel energie om hem te beletten zijn ding te doen.”

Net als Toni Kroos bij Real Madrid pronkt Jorginho altijd wel ergens bovenaan een lijst met cijfers rond passing. Beide heren ronden regelmatig de kaap van de 90 procent geslaagde passes en versturen vaak ook de meeste ballen voor hun clubs. Ze zijn bijgevolg cruciaal voor het succes van respectievelijk Real Madrid en Napoli. Bij de Italiaanse competitieleider gaat het altijd over spelers als Dries Mertens, Lorenzo Insigne en Marek Hamsik, maar wie Napoli goed bekijkt weet dat Jorginho de sleutel is.

Hij ziet er niet gevaarlijk uit maar defensief staat de 25-jarige Italiaanse Braziliaan zijn mannetje. Met vaak de meeste tackles en intercepties tijdens een wedstrijd. Opvallend met meer fysieke spelers als Hamsik, Allan, Piotr Zielinksi en Amadou Diawara in de kern bij Napoli. Al blijft hij vooral cruciaal als brug tussen verdediging en aanval. Jorginho kijkt en past altijd voorwaarts als hij kan. Hij staat ook altijd vrij en zorgt met zijn positiespel dat anderen meer risico’s kunnen nemen met hun loopbewegingen. Een beetje à la Xavi bij het Barcelona van de tiki-taka.

JORGINHO vs Manchester City.



Always finds a way to play the ball forward instead of playing it safe. @XaviTempo pic.twitter.com/IOGWxoG2Re — Seleção Brasileira (@BrazilStats2) 2 november 2017

“Past niet in mijn filosofie”

Terwijl Xavi twee keer Europees kampioen en één keer wereldkampioen werd met Spanje en Kroos het WK 2014 won met Duitsland, kijkt Jorginho vanuit zijn zetel naar de Azzurri. In 2016 stelde de spelmaker dat hij graag de kleuren van Italië wilde dragen, het thuisland van zijn grootouders. Ook al werd hij geboren in Brazilië. Conte gunde hem toen dus 24 minuten in twee oefeninterlands maar tot dusver is het daarbij gebleven.

“Jorginho is een goede speler maar er is echt geen ruimte voor hem in onze 4-2-4 opstelling”. Aan het woord is huidig Italiaans bondscoach Ventura. De ex-coach van Torino houdt vast aan zijn filosofie ondanks een moeizame WK-kwalificatiecampagne (Italië moet play-offs spelen tegen Zweden) en een pandoering van Spanje. Zijn 4-2-4 heeft offensieve voordelen maar tegen een sterke tegenstander worden de Italianen makkelijk overlopen. En al helemaal als je geen regulator hebt als Jorginho maar met oude rot Daniele De Rossi gaat spelen.

Jorginho floreert natuurlijk in een driemansmiddenveld bij Napoli maar Ventura riep de laatste keer spelers op als Bryan Cristante (Atalanta) en Nicolo Barella (Cagliari) toen er geblesseerden vielen. Zelfs toen paste een van de beste spelverdelers in Europa niet in zijn filosofie. Tot ongeloof van de voltallige Italiaanse sportpers. “Ik moet zijn beslissing respecteren maar ik ga er niet mee akkoord en begrijp ze ook niet”, was de reactie van Jorginho.

Brazilië kan de talenten van Jorginho wel waarderen. Foto: AFP

Radicale keuze

De middenvelder blijft echter niet langer bij de pakken zitten en wel doodgraag naar het WK in Rusland. Bij de Azzurri lijkt dat niet te lukken, maar in tegenstelling tot Nainggolan ziet Jorginho nog een uitweg: Brazilië. Omdat hij nog geen enkele officiële interland speelde met Italië kan de Napoli-speler op zijn 25e nog kiezen voor de overstap naar de Seleçao.

“Het is moeilijk maar op dit moment staat Jorginho dichter bij Brazilië dan bij Italië”, vertelde zijn manager Joao Santos donderdag op Radio Kiss Kiss Napoli. “Ventura heeft hem nooit een kans gegeven door zijn formatie. De Braziliaanse bondscoach Tite is echter wel zeer geïnteresseerd in mijn cliënt. We wachten tot de oefeninterlands van maart maar momenteel leidt Brazilië de dans.”

De zaak-Jorginho is dus eigenlijk nog net iets opvallender dan die van Nainggolan. Als Roberto Martinez bondscoach af is of plots wel in Radja gelooft, kan die gewoon weer opgeroepen worden. Als Jorginho echter kiest voor Brazilië is het over en uit voor de Azzurri. De Italiaanse pers scherpt al de messen...