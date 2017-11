José Mourinho alweer in vorm op persconferentie Man United, Conte in de problemen bij Chelsea?

Hij lijkt tegenwoordig rond te lopen als een vat vol frustratie en dus was het geen verrassing dat José Mourinho donderdag opnieuw het beste van zichzelf liet zien. De Portugees had op de persconferentie in de aanloop naar de topper tegen Chelsea vooral kritiek op de kritiek die zijn Man United krijgt.

“Sommige wedstrijden van bepaalde clubs zijn voorbeelden van geweldige tactieken en instelling, terwijl andere teams of spelers omschreven worden als conservatief, negatief en meer van dat soort woorden”, begon Mourinho. “Tottenham verslaat Liverpool met 4-1 en Real Madrid met 3-1, maar scoorde niet tegen Manchester United. Mijn spelers verdienen ietwat meer krediet.”

Het wordt zondag een rasechte clash op Stamford Bridge tussen de Blues en de Red Devils, maar Mourinho (ex-coach van Chelsea) ziet dat anders. “Het is gewoon een nieuwe dag. Over een aantal jaar is mijn terugkeer nog normaler en over nog meer jaar is iedereen vergeten dat ik ooit manager was van Chelsea. Het is een belangrijke wedstrijd, maar niet vanwege mij, puur omdat zij de kampioen zijn en wij Manchester United.”

Hoe moet het verder met Conte?

Bij Chelsea rommelt het ondertussen vrij stevig. In de Premier League hebben de Blues al een achterstand van negen punten op koploper Manchester City en in de Champions League werd deze week met 3-0 verloren van AS Roma. De blessure van N’Golo Kanté weegt zwaar op het team van coach Antonio Conte, terwijl steeds meer vragen rijzen over de verkoop van Nemanja Matic aan United en de spelers meer rust zouden willen door de stevige trainingen.

De Italiaan staat dus onder druk en zag zijn team al zeven doelpunten meer incasseren dan vorig seizoen, toen er ook geen Europees voetbal was. “Als ik het probleem wist, had ik het al lang opgelost”, aldus Conte. “We moeten die extra 10 procent vinden want nu spelen we vaak tegen 90 procent. We moeten opnieuw die balans van vorig jaar vinden. Eerst goed verdedigen en daarna goals maken. Zondag zullen we ons leven geven tegen United. We moeten deze wedstrijd winnen.”

Net nu komt Marca met het gerucht dat Chelsea-voorzitter Roman Abramovich genoeg heeft van Conte en de Italiaan liefst zo snel mogelijk kwijt is. De Italiaan zou namelijk niet meer ‘on speaking terms’ zijn met de Rus en de steun van het bestuur verloren zijn. De basis zou al gelegd zijn met de heisa rond Diego Costa. Chelsea zou al op zoek zijn naar een opvolger maar volgens Marca zou Conte het lopende seizoen wel nog willen voltooien.