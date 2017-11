Alles over het geheime wapen van Club Brugge. Als is het na dit artikel net iets minder geheim

Onder Michel Preud’homme was het eigenlijk een beetje een manco: profijt halen uit standaardsituaties. Maar met Ivan Leko aan het hoofd is het een geheim wapen geworden. Dertien keer scoorde Club Brugge dit seizoen al uit stilstaande fasen, veruit het meeste van alle clubs in België. Op zoek naar een verklaring voor het nieuwe Brugse wapen.