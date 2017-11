EUROPA LEAGUE. Everton gaat opnieuw onderuit en is nu al uitgeschakeld, crisis bij Milan blijft duren

Zulte Waregem kom later op de avond in actie, maar in de Europa League werden al twaalf duels afgewerkt om 19u. Zo wilde AC Milan zijn eerste plaats in groep D verstevigen en zocht Everton naar eerherstel. Beide ploegen keerden echter van een kale reis terug naar huis.

Groep D

investeerde afgelopen zomer 230 miljoen euro aan nieuwe spelers, maar in de Serie A pakte dat tot dusver niet goed uit. De Rossoneri staan slechts achtste, en dus moet de Milanese grootmacht op het Europese toneel zijn gezicht redden. Met 7 op 9 was het dan ook prima aan de groepsfase begonnen. Donderdag ging Milan, zonder de geblesseerde Lucas Biglia, op bezoek bij, dat in San Siro een punt wegkaapte (0-0).

Maar ook in Athene bleven de twee ploegen op een doelpuntenloos gelijkspel steken. Milan blijft zo wel leider in de groep, maar moet nog wel vol aan de bak in de komende wedstrijden.

Andre Silva probeerde het spectaculair, maar de Portugees kon niet scoren. Foto: Photo News

Nog in de poule van Milan heeftzijn eerste zege geboekt. De Oostenrijkers pakten de volle buit op het veld van. Austria klopte de Kroaten met 1-4 na doelpunten van Prokop (2x), Serbest en Monschein. Misic pakte bij een 1-2 stand rood voor Rijeka. De Oostenrijkse club springt zo over zijn tegenstander naar de derde plaats met vier punten, eentje meer dan Rijeka.

Groep E

Nee, het is voorlopig niet het seizoen van. In de Premier League kampeert het op een degradatieplaats en ook in Europa verloopt het moeizaam. In de eerste drie partijen sprokkelden The Toffes amper één schamel puntje. Op bezoek bijwilde Everton eindelijk de rug rechten.

Dat moest gebeuren met Kevin Mirallas opnieuw op de bank. De Belg stond afgelopen weekend een eerste keer aan de aftrap in de Premier League, maar mocht bij de rust in de kleedkamer blijven. In een evenwichtig duel was het bijna 70 minuten wachten op een doelpunt, maar toen brak Bertrand Traore de ban voor Lyon. Everton brak en een kwartier voor tijd verdubbelde Memphis Depay de score na een mooie aanval. De kelk moest tot op de bodem leeg. Morgan Schneiderlin kreeg in het slot rood, waarna Depay de 3-0 eindstand op het bord zette met zijn tweede van de avond. Everton is na amper vier van de zes wedstrijden al uitgeschakeld in Europa, een triest dieptepunt van een zwak seizoen tot dusver.

Schneiderlin druipt af na zijn rode kaart. Foto: Photo News

De leider in de groep,, wilde in Cyprus zijn eerste plaats vasthouden. Dat leek op papier geen al te moeilijke opdracht, want Apollon Limassol kon nog maar twee punten pakken. Een strafschop van Ilicic net voorbij het halfuur brak de ban voor de Italianen, waarop de bank zat. Die stand leek de eindscore te worden, maar in de blessuretijd slikte Atalanta de gelijkmaker van Zelaya. Daardoor tellen de Italianen acht punten, evenveel als Lyon. Door een beter doelpuntensaldo blijft het wel op kop.

Groep A

Bacca juicht, hij zette zijn ploeg op voorsprong. Foto: EPA-EFE

In een rechtstreeks duel om de eerste plaats heefteen uitstekende zaak gedaan, op bezoek bij. El Submarino Amarillo (de gele duikboot, nvdr.) kwam al na een kwartier op voorsprong via ex-Bruggeling Carlos Bacca. De Colombiaan nette zo zijn tweede doelpunt in de Europa League. In het absolute slot van de partij besliste Simon Deli de match helemaal met de 0-2, meteen de eindstand. Daardoor loopt Villarreal drie punten uit op de Tsjechen.

In de andere partij in groep E nammet het kleinste verschil de maat vanDaardoor komen de Kazachen op een knappe tweede plaats in de poule te staan, op twee punten van Villarreal. Maccabi blijft laatste met amper één punt.

Groep B

De groepswinst lijktniet meer te kunnen ontsnappen. Na drie speeldagen was het de enige ploeg in zijn poule die al kon winnen en telde het vier punten meer dan eerste achtervolger, de tegenstander van de Oekraïeners. Aan een doelpunt van Vitaliy Buialsky twintig minuten voor tijd had Dinamo Kiev genoeg voor de drie punten, het werd 0-1. De Oekraïense topclub telt nu vijf punten meer dan de nummer twee, Partizan Belgrado. Het is al zeker van de volgende ronde en er moet al een klein mirakel gebeuren wil het de eerst plaats nog uit handen geven.

pakte op eigen veld de volle buit tegen, zijn eerste zege in de groepsfase van de Europa League. Zoran Tosic voor rust en Leander Twamba na de pauze zorgden voor de 2-0 eindstand. Partizan schuift zo op naar de tweede plaats.

Groep C

Het verrassendeblijf voorlopig ongeslagen. De Bulgaren kregen het bezoek van eerste achtervolger, maar hielden stand. De thuisploeg kwam in de 68e minuut zelfs op voorsprong via Marcelinho, maar een kleine tien minuten voor tijd zorgde Fransergio voor de 1-1 eindstand.

Club Brugge-killerwacht nog steeds op zijn eerste zege in de groepsfase. Ook thuis tegenkon het niet winnen. De bezoekers openden in meteen na de rust de score met een doelpunt van Grillitsch. Hij leek lange tijd de matchwinnaar te worden, maar in de blessuretijd bezorgde Visca de Turken nog een punt.

Groep F

Oude bekende Badibanga scoorde de gelijkmaker voor Sheriff Tiraspol. Foto: Photo News

is zijn eerste plaats kwijt. Op eigen veld moesten de Russen hun meerdere erkennen in, dat met 1-2 kwam winnen na een doelpunt van Ziguy Badibanga (ex-Anderlecht). De Israëliërs worden zo tweede met zes punten. Dat is evenveel als, maar de Denen kunnen een beter doelpuntensaldo voorleggen na een makkelijke 3-0 zege tegenLokomotiv is nu derde, op één punt van het duo.