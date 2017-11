Het is alweer een drukke voetbalweek met drie Europese avonden gevolgd door een volledige speeldag in de Belgische en buitenlandse competities. Maar is dat wel naar de zin van iedereen? Bij de VRT lopen vaak klachten binnen dat er te veel voetbal op televisie is. Auditeurs Luc en Thomas van De Ideale Wereld besloten er wat aan te doen.