Patrice Evra krijgt nog voor Europa League-wedstrijd rood voor karatetrap richting eigen fan

Olympique Marseille-verdediger en voormalig Frans international Patrice Evra is donderdagavond nog voor de aftrap van de partij op bezoek bij het Portugese Vitoria Guimaraes uitgesloten omdat hij een trap had verkocht aan een meegereisde supporter van Marseille.

Voor de aftrap waren enkele fans over de hekken van het Alfonso Henriquesstadion gekropen om verhaal te halen bij de spelers, zo valt af te leiden uit de beelden. Evra reageerde echter met een rake trap en moest door zijn medespelers, onder wie voormalig Anderlecht-verdediger Rolando, tot bedaren gebracht worden. Vervolgens werd hij in de catacomben van het stadion uitgesloten door de Hongaarse scheidsrechter Tamas Bognar.

Evra werd zo de eerste speler in de geschiedenis van de Europa League die nog voor de aftrap uitgesloten werd. Voor de trap moet de 36-jarige Evra een zware schorsing vrezen.

Intussen ontplofte Twitter als nooit tevoren:

Marseille full back Patrice Evra was sent off before kick off for this clash with fans in Guimaraes #OM pic.twitter.com/ywgvY3BzHk — Andy Kerr (@AndyKerrtv) 2 november 2017

Patrice Evra's Kung fu kick is better with music ?? I LOVE THIS GAME ?? pic.twitter.com/vLGX6PaVCH — SportsJOE (@SportsJOE_UK) 2 november 2017

BREAKING: Victim fan of Patrice Evra's violent kicking outburst allegedly reported to have shouted at him 'I hate Mondays' — Reev (@TheReevHD) 2 november 2017

Patrice Evra has always kept a bit of United in him ... pic.twitter.com/F252RroRmw — ‏? (@TraffordVoice) 2 november 2017