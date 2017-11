Bayern München ontbindt contract van assistent Willy Sagnol

Na de Italiaanse trainer Carlos Ancelotti moet ook zijn Duitse assistent Willy Sagnol zijn biezen pakken bij Bayern München. “Jupp Heynckes wil zich omringen met vertrouwenspersonen”, verklaarde sportief directeur van de Rekordmeister Hasan Salihamidzic donderdag.

Na het ontslag van Ancelotti eind september nam de 40-jarige Sagnol tijdelijk het roer over bij Bayern. De voormalige linksachter droeg de trainersband slechts één keer, in de verplaatsing naar Berlijn (2-2).

Sinds de komst van Heynckes, die voor de vierde keer passeerde bij de Duitse topclub, was de toekomst van Sagnol in München hoogst onzeker. De 72-jarige Heynckes wilde zich liever laten bijstaan door zijn vaste assistenten Peter Hermann en Hermann Gerland. “Hij meende dat die automatismen zijn werk makkelijker zouden maken”, verklaarde Salihamidzic aan het Duitse Bild. “Het was een moeilijke beslissing, maar Willy weet hoe het eraan toegaat in het voetbal.”