Het sterrenelftal bij uitstek, maar Real Madrid rekent plots op dit 18-jarig jeugdproduct

Achraf Hakimi, die naam zei u tot enkele weken geleden waarschijnlijk weinig. Niet onlogisch, want de rechtsachter van Real Madrid maakte maar op 1 oktober zijn debuut voor de hoofdmacht van de Koninklijke. Door de hartproblemen van vaste rechtsback Dani Carvajal is het 18-jarige Marokkaanse jeugdproduct plots een basispion in een ploeg vol met sterren. Wie is de nieuwe Galactico, die als eerste Marokkaan ooit het shirt van Real Madrid draagt?

Hakimi kwam op vier november 1998 ter wereld in de Spaanse hoofdstad Madrid, als een kind van Marrokkaanse ouders. De verdediger beschikt dan ook over de dubbele nationaliteit, maar heeft zijn keuze voor de nationale ploeg al gemaakt. Hakimi kwam namelijk al vier keer in actie voor Marokko, waarvan drie duels in de WK-kwalificatie. Daar speelde hij telkens de volle 90 minuten, en ten tijde van zijn eerste interlands was hij nog niet eens een basisspeler bij Real Madrid. Bondscoach Hervé Renard overtuigde Hakimi echter al vroeg om voor het Afrikaanse land te kiezen en gelooft duidelijk in de jongeling.

Veto Zidane

Bij de nationale ploeg zal hij Dani Carvajal dus niet tegenkomen. De Spanjaard is normaliter de vaste rechtsachter van de Spaanse landskampioen, maar sukkelt met hartproblemen. Door het vertrek van Danilo afgelopen zomer naar Manchester City was Hakimi de volgende in de hiërarchie. Ondanks zijn jonge leeftijd en gebrek aan ervaring gooide trainer Zinédine Zidane hem zonder twijfelen voor de leeuwen, en dat beklaagde de Fransman zich nog niet. Real Madrid mag dan geen al te beste seizoensstart kennen, de jonge verdediger trekt goed zijn streng. Een 18-jarige speler uit de jeugdcategorieën die voluit zijn kans krijgt bij Los Galacticos, het gebeurt niet te vaak. Dat Zidane vertrouwen heeft in de Marokkaan werd al duidelijk in de transferperiode, toen de coach aangaf dat er geen vervanger moest komen voor Danilo. Bovendien stelde hij zijn veto tegen een uitleenbeurt van Hakimi, die naar Alaves kon.

Foto: EPA-EFE

Als ex-coach van Real Madrid Castilla (de satellietploeg, nvdr.) draagt Zidane de jeugdopleiding van de Spaanse topclub een warm hart toe en daar profiteert Hakimi nu ten volle van. “Hij speelde voortreffelijk”, stak Zidane de loftrompet op na het debuut van de rechtsachter tegen Espanyol. In die match heroverden enkel ploegmaats Sergio Ramos en Casemiro meer ballen. “Achraf toonde dat hij goed is en ik ben niet bang om hem te brengen. Hij is de tweede keuze na Carvajal. Als Dani er niet is, speelt Achraf.”

Contento por mi debut oficial y sobre todos por los tres puntos! Hala Madrid! pic.twitter.com/zZ2ydgEoT9 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) 1 oktober 2017

De youngster maakte vorig seizoen indruk bij Castilla, hij scoorde onder meer een paar goals in de UEFA Youth League. Ook bij Marokko liet hij al mooie dingen zien. Tegen Mali scoorde Hakimi in zijn tweede interland (zijn eerste als basisspeler) meteen zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg, en was hij tegen Gabon ijzersterk met enkele beslissende acties. In die matchen speelde hij opvallend genoeg als linksachter, terwijl hij bij Real op rechts postvat.

Steile opgang

Tegen Tottenham kon de rechtsback zich dan wel niet helemaal doorzetten, Zidane liet Hakimi twee keer de volledige wedstrijd op het veld staan. De progressie van de 18-jarige Marokkaan, die zaterdag zijn 19e verjaardag viert, is opmerkelijk. Twee jaar geleden maakte hij nog deel uit van de jeugdploegen. Via de U19 en Castilla werkte hij zich dit seizoen op tot een vaste waarde in de A-kern en de eerste invaller voor Carvajal. Hij zit nu al aan zes wedstrijden voor Real Madrid.

Gran partido de todo el equipo que nos acerca más al objetivo y dar las gracias a la afición por todo el apoyo ! Dima Maroc pic.twitter.com/oy6u8itii7 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) 8 oktober 2017

Hakimi lijkt dan ook een mooie toekomst tegemoet te gaan. Met wat geluk zien we hem ook in actie op het WK in Rusland, maar dan mag Marokko in zijn laatste kwalificatiewedstrijd wel niet verliezen van Ivoorkust. Real Madrid haast zich bovendien maar beter om zijn goudhaantje langer vast te leggen. De huidige verbintenis van Hakimi loopt komende zomer af.