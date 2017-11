“Carrasco ontketent nieuw conflict met Atlético”, Origi verneemt erg goed nieuws in Duitsland

Het gaat niet zo goed met Yannick Carrasco. De Rode Duivel sukkelt met een knieblessure en staat voor de tweede keer op korte tijd in het oog van de storm door een vermeend conflict met Atlético Madrid. Dan is er veel beter nieuws voor Divock Origi, die mogelijk langer in Duitsland blijft dan gedacht.

Enkele weken geleden kwamen de Spaanse kranten AS en Marca met het nieuws op de proppen dat belangrijke spelers in de kleedkamer van Atlético het stilaan gehad met het eigengereide gedrag van Carrasco. Onze landgenoot zou het zelfs een keer aan de stok hebben gekregen met aanvoerder Gabi.

Het is nu opnieuw AS dat Carrasco op de korrel neemt. Volgens de krant zou Atlético de Belg verboden hebben om zijn familie op te zoeken in ons land tijdens zijn revalidatie van zijn knieblessure, die nu al twee weken aansleept. De club wilde dat Carrasco in Madrid bleef , tot frustratie van de speler. Carrasco zou ook verplicht geweest zijn om te blijven spelen ondanks pijn in de knie.

Het nieuws over de verzuurde relatie tussen Carrasco en Atlético leidt The Sun dan weer tot de conclusie dat een transfer niet langer uitgesloten is. Chelsea zou zijn zinnen gezet hebben op de Rode Duivel met een afkoopclausule van 100 miljoen euro.

Foto: EPA-EFE

Wolfsburg houdt van Origi

In Duitsland valt veel positiever nieuws te rapen in verband met een Rode Duivel. Divock Origi heeft zich op korte tijd ontpopt tot een vaste waarde bij Wolfsburg en scoorde al drie doelpunten in acht competitiewedstrijden. “Ik ben hier gelukkig. Wolfsburg is een leuke club en ik amuseer me. Ik heb het gevoel dat ik veel kan bijleren en verder kan doorgroeien. Ik sluit dus niets uit in verband met mijn toekomst”, aldus de aanvaller in Bild.

En sportief directeur Olaf Rebbe deed er nog een schepje bovenop. “Origi is nog maar 22 jaar en nu al een uitstekende spits. Hij zou zich hier verder kunnen ontwikkelen. We zullen zeker contact opnemen met Liverpool en praten over een definitieve aankoop”, aldus Rebbe.

Origi heeft bij Liverpool nog een contract tot 2019 en wordt tot het einde van dit seizoen verhuurd aan de Duitse club. Die staat momenteel wel pas veertiende in de Bundesliga met tien punten uit tien matchen.