België is in Europa slechter dan voetbaldwerg Liechtenstein: deze vier cijfers tonen de malaise

Hoera, een zege! Bedankt Zulte Waregem voor het doekje voor het bloeden, want verder oogt het Europese jaar van de Belgische clubs ronduit dra-ma-tisch. Eén zege in zestien wedstrijden, daarmee doet België zowaar slechter dan een voetbaldwerg als Liechtenstein. Vier rampzalige cijfers over een rampzalig Europees parcours.