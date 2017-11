Standard-speler haalt snoeihard uit naar Wilmots: “Iedereen weet dat hij een kleine coach is”

Paul-José Mpoku speelde voor de nationale jeugdploegen van België, maar koos uiteindelijk voor het nationale shirt van zijn geboorteland Congo. Daar heeft hij al tien caps en zes goals op de teller staan.

“Bij België had ik misschien één match kunnen spelen. En dan nog. Er was een periode waarin ik echt heel goed was bij Standard en (toenmalig bondscoach, nvdr.) Wilmots me een paar keer had kunnen oproepen, maar hij heeft het niet gedaan. Daarna zei hij dat hij niet begreep waarom ik voor Congo koos. Terwijl hij nooit rechtstreeks met mij had gesproken. Waarom lanceert hij dat dan? Ik heb niets tegen hem, maar iedereen ziet dat hij een kleine coach is. Iedereen kan spelers als De Bruyne en Hazard coachen.”

Mpoku maakt nog kans om net als de Duivels het WK in Rusland te halen. “Zo lang er hoop is, is er leven. Maar het wordt moeilijk. Er is nog één speeldag: Tunesië moet verliezen en wij moeten winnen tegen Guinee. We hebben ons lot niet meer in eigen handen.”