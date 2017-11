CLUBNIEUWS. Twee topclubs willen Van Crombrugge, breuk tussen Oostende en Berrier is definitief

Door de twijfels over keepers Ethan Horvath en Guillaume Hubert zoekt Club Brugge nu al naar een nieuwe doelman om in januari aan te trekken. Blauw-zwart informeerde alvast naar Hendrik Van Crombrugge (24) van Eupen. Al toont ook AA Gent interesse. Intussen bestaat er een definitieve breuk tussen KV Oostende en Franck Berrier. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Foket dicht bij terugkeer in basiself

Vanderhaeghe kan stilaan weer op een volledig fitte groep rekenen. Behalve de revaliderende Neto (knie) is enkel Matton onbeschikbaar en dat stemt de Gentse coach tevreden. “Saief traint alles mee en heeft twee wedstrijden met de beloften afgewerkt. Ook Verstraete is net als Kalu weer fit. Foket is fantastisch. Je ziet op training dat hij opnieuw enorm kan lopen en zijn tikker bougeert niet.” Opvallende afwezige in de selectie is Marcq, die zijn povere prestatie op Charleroi moet bekopen.

ANTWERP. Enkel Toure nog individueel

Een zo goed als voltallige kern werkte enkel in de vooravond een training af. Yatabare lijkt weer helemaal fit voor de dienst, net als Sall. Bölöni zal zo stevige knopen (onder meer Sall of opnieuw Van Damme in de basis) moeten doorhakken met de komst van Charleroi in het vooruitzicht. Toure moest nog wel individueel aan de slag. Arslanagic en Oulare (zware spierscheur) hielden het bij louter behandeling. Vooral voor die laatste is de weg weer erg lang. De rentree van Oulare wordt halfweg december verwacht.

CLUB BRUGGE. Blauw-zwart vs Gent voor Eupen-doelman

Het is afwachten welke keeper Club Brugge-coach Ivan Leko zondag opstelt in de competitietopper tegen Anderlecht. Een blunder van Horvath luidde de competitienederlaag in tegen RC Genk, maar zijn vervanger Guillaume Hubert zag er vorige week ook niet goed uit bij de tegengoal van STVV.

Omdat de twijfels groeien, denkt Club eraan om in januari al versterking te halen. Deze zomer trokken ze al aan de mouw van Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge, maar toen was dat vooral nog met de bedoeling om tweede keeper te worden. Dat zag Van Crombrugge – die zijn contract bij Eupen had verlengd tot 2019 – niet zitten en dus bleef hij. Nu ligt de situatie anders. De Leuvense keeper ziet in Jan Breydel nu wel mogelijkheden om de nieuwe nummer 1 te worden. Bij zijn contractverlenging bij Eupen is hem trouwens gezegd dat de Oostkantonners zullen meewerken als er een goed bod komt.

Toch blijft de Brugse interesse opvallend, want Hendrik Van Crombrugge staat bij Eupen toch geregeld in een schiettent. Door de wankele Eupense defensie slikte hij op twee seizoenen tijd – in 48 matchen – maar liefst 105 tegengoals. Vorig jaar moest hij zelfs tot speeldag 26 wachten op zijn eerste clean sheet en dit seizoen is een wedstrijd zonder tegengoals er ook nog niet van ­gekomen. Alleen zorgt het overaanbod aan werk ervoor dat Van Crombrugge zich in de kijker kan spelen en vaak nog veel tegengoals voorkomt

Club Brugge informeerde dus, maar is niet de enige ­geïnteresseerde club. Zo houdt AA Gent Van Crombrugge ook in de gaten voor het geval er straks een niet te weigeren bod op Lovre Kalinic komt. Met zijn profiel – Belgisch, jong en talentvol – is Van Crombrugge sowieso interessant voor de Buffalo’s.

Wat het ook wordt: Van Crombrugge voelt zich klaar voor een stap hogerop. U zult misschien zeggen dat Club ook nog Ludovic Butelle achter de hand heeft, maar die moet weg. Terwijl de ­19-jarige beloftendoelman Jens Teunckens nog te jong wordt geacht om nu al te concur­reren in de Brugse A-ploeg.

KV KORTRIJK. Quali niet meer welkom bij A-kern

Tot nader order blijft Ouali met de B-kern trainen. Er wordt hem onvoldoende inzet, focus en rendement verweten. De Smet trainde deze week al gedeeltelijk mee en is op de terugweg. De cruciale match van morgen op Mechelen komt wel nog te vroeg voor de ervaren aanvaller. Stojanovic traint zonder reactie en is wel weer inzetbaar. De stemronde voor de AGO Kerel van de Maand Oktober staat open en er kan dus volop gestemd worden op de favoriete Kerel.

KV MECHELEN. Afwachten voor Cocalic

Edic Cocalic ontbrak nog en moet vandaag kunnen trainen, wil hij tegen Kortrijk kunnen spelen. Filipovic, die in het begin van de week ziekjes was, keerde net als Witte terug op training. Rherras ontbrak nog, net als Claes en Jubitana, die een knieoperatie onderging. Van Cleemput weet vandaag meer over de ernst van zijn blessure. Van 5 tot 12 januari trekken de spelers op winterstage naar het Zuid-Spaanse Lepe, ze verblijven er in het Islantilla Golf Resort.

KV OOSTENDE. Definitieve breuk met Berrier

Franck Berrier (33) traint bij KV Oostende nog altijd mee met de B-kern nadat hij een quasi gratis transfer naar Thailand probeerde te forceren. Hij doet dat gretig, maar toch is er geen oplossing in zicht voor de spelverdeler. De Thaise club heeft wel een persoonlijk akkoord met de speler, maar legde geen enkel bod neer bij KVO. Voorzitter Marc Coucke is zelfs zo ontgoocheld in ­Berrier dat het niet eens zeker is dat hij een goed bod zomaar zal aanvaarden. Voor Coucke voelt het immers aan alsof er een mes in zijn rug gestoken is. Het dossier Berrier zit dus muurvast.

Oostende moet hem ook zijn riante loon blijven uitbetalen nu hij met de B-kern traint. Berrier hoopt dat de club dat op den duur geldverspilling vindt en dat ze zijn contract zullen ontbinden, maar daar is momenteel geen sprake van. ­Iedereen blijft bij zijn standpunt waardoor de breuk tussen Franck Berrier en KV Oostende definitief is.

Intussen loopt de ziekenboeg langzaam maar zeker leeg bij KVO. Deze week hervatte Banda de groepstraining, al komt een selectie voor de wedstrijd thuis tegen Zulte Waregem op zondag waarschijnlijk nog te vroeg. Toma-sevic is hersteld van zijn voetkwaaltje en ook Vanhamel is genezen na zijn ziekte. Michiel Jonckheere en Nicolas Rajsel zijn nog steeds out. Zinho Gano traint gewoon weer mee met de A-kern na zijn discussie met Custovic, terwijl Berrier tot nader order nog steeds met de B-kern traint en disciplinair geschorst blijft.

STVV. Charisis fit voor Eupen?

Vetokele, Gueye, Botaka, Charisis en ook Kotysch en Ceballos ontbraken gisteren op de groepstraining. Botaka ondervindt nog te veel hinder van een verrekking en zal niet fit raken voor de match tegen Eupen. Betreft Charisis is er wel nog een kleine kans. Hij trainde gisteren al individueel met Wilfried Schiemsky. Als de Griek vandaag niet te veel reactie ondervindt, pikt hij aan en wordt hij mogelijk geselecteerd voor Eupen.

WAASLAND-BEVEREN. Jans werkt volledige training af

Philippe Clement kan dit weekend wellicht opnieuw rekenen op rechtsachter Laurent Jans (foto). De Luxemburgse international werkte gisteren voor het eerst een volledige training af. Jans blesseerde zich enkele weken geleden tijdens een WK-kwalificatiewedstrijd aan de knie.