Drama in Spanje: degradatiekandidaat scoort winning goal in ultieme slotfase... maar scheidsrechter fluit dan af

Consternatie alom in de Spaanse derde klasse. Het degradatieduel tussen Gimnastica en Ponferradina leek af te stevenen op een scoreloos gelijkspel, tot de bezoekers in de allerlaatste seconden de ban braken met een doelpunt van José Andrés Rodríugez Gaitán. Dat was echter zonder scheidsrechter Álvaro López gerekend. Die floot net op datzelfde moment de wedstrijd af. Geen goal en zege dus voor Poferradina, dat vorige week nog stuntte tegen eersteklasser Villarreal in de beker. "Ik trapte tegen de bal net toen de ref floot", aldus Gaitan, die zijn club zo achttiende op twintig teams ziet staan in de Segunda B - Grupo I.