Romelu Lukaku reageert voor het eerst op de felle kritiek: “Zo kan je me niet beoordelen”

Ondanks een fenomenale start van zijn carrière bij Manchester United kreeg Romelu Lukaku de voorbije weken flink wat kritiek. José Mourinho moest zijn aanvaller zelfs verdedigen tegenover de eigen fans. Tijd dus voor ‘Big Rom’ om te reageren. “Ik ben 24 en mensen beoordelen me als een afgewerkt product”, aldus Lukaku bij Sky Sports.

Elf doelpunten in zijn eerste tien officiële wedstrijden voor de Red Devils. Beter kon Lukaku niet voor de dag komen. Na geen enkel doelpunt in zijn volgende vijf partijen weerklonk echter snel de kritiek. De fans floten de Rode Duivel zelfs uit in de topper tegen Tottenham, wat een felle reactie van Mourinho teweegbracht: “Romelu Lukaku is onaantastbaar in mijn ploeg”, zei de Portugees.

Lukaku reageert nu voor het eerst zelf op de kritiek. “Ik denk dat veel mensen mij beoordelen als een afgewerkt product”, zegt onze landgenoot in een gesprek met Thierry Henry op Sky Sports. “Ik ben 24 jaar, zo kan je me dus niet beoordelen. Ik heb liever een jaar waarin ik blijf verbeteren dan meteen mijn piek te halen en daarna terug te vallen.”

“Ik weet dat ik veel talent heb en dat ik veel kan”, aldus Lukaku. “Doelpunten maken met links, rechts en het hoofd. Maar ik wil ook creëren voor anderen. Ik wil assists noteren en ervoor zorgen dat mijn team op mij kan rekenen in moeilijk momenten. Ik bevind me op dit moment op de perfecte plek op de perfecte leeftijd. Ik wil een winnaar zijn en de volgende stap in mijn carrière zetten.”