Volg hier vanaf 12u LIVE de bekendmaking van de selectie van de Rode Duivels

Bondscoach Roberto Martinez maakt vrijdagmiddag (12u) in het auditorium van het nationaal oefencentrum in Tubeke zijn selectie bekend voor de oefeninterlands tegen Mexico (vrijdag 10 november om 20u45 in Brussel) en Japan (dinsdag 14 november om 20u45 in Brugge). Twee tegenstanders die een andere stijl hebben, in maart oefenen de Duivels waarschijnlijk nog tegen tegenstanders uit Zuid-Amerika en Afrika. Roberto Martinez heeft wel nog enkele hete hangijzers die hij moet oplossen, vrijdag worden we mogelijk al wat wijzer over de groep van 23 die deze zomer kan afreizen naar Rusland.