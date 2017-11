Kevin De Bruyne legt haarfijn uit wat zijn rol is in het systeem van Pep Guardiola: “Hij haat hakjes en het woord balbezit”

Dat Kevin De Bruyne zich goed voelt bij Manchester City is intussen een understatement. De Rode Duivel speelt onder Pep Guardiola de pannen van het dak in een rol als middenvelder. In een gesprek met Sky Sports legde De Bruyne details van het systeem-Guardiola uit en waarom hij zo graag assists geeft.

“Pep Guardiola speelt het soort voetbal waarvan ik hou. Dat maakt het makkelijker om te spelen in dit systeem. Ik hou van de sfeer hier, dit is de perfecte omgeving om me te ontwikkelen. Ik hou van het project bij Manchester City en zie mezelf hier lang spelen”, zei De Bruyne tot jolijt van alle supporters.

Vrijdag loste Sky het volledige interview met onze landgenoot en daarin ging hij dieper in op het spelsysteem van de Citizens. “Guardiola haat het woord balbezit”, aldus De Bruyne. “Het moet balbezit zijn met een doel en dus niet de bal rondspelen tussen de verdedigers en de doelman. Passen om te passen, dat vindt hij maar niets. Dat mag enkel om een wedstrijd dood te maken aan het eind.”

Nieuwe rol

De Bruyne is cruciaal voor City als diepliggende spelmaker, een rol die hij sinds dit seizoen speelt. “Het grootste verschil is dat ik voordien meer kon afwachten. Nu creëer ik meer. We kunnen wel eens van positie wisselen maar uiteindelijk kom je toch terug op je basispositie terecht. Dat is belangrijk. Van Guardiola mag je doen wat je wil, zolang je maar een resultaat is. Een goal, een knal op doel of een gecreëerde kans. En vooral: geen counters weggeven!”

Foto: AFP

Hoe zat dat dan vroeger eigenlijk? “Als kind speelde ik voornamelijk op de tien, al was ik zelfs een spits toen ik héél jong was”, onthult de Belg. Toen ik 15-16 jaar was groeide ik plots enorm. Daardoor werd ik trager. Toen ze me bij Genk vroegen naar mijn positie gaf ik ze drie opties: op links, de tien en de positie die ik nu speel. Ik heb altijd geweten dat ik een rij achteruit zou schuiven naarmate ik ouder werd en kijk.”

“Guardiola laat ons op training altijd in vierkanten spelen: met vijf of zes tegen twee. Dat is voor hem het pronkstuk van het voetbal. Als je dat kan, zal je ook tijdens wedstrijden goed voor de dag komen want hij ziet alles op kleine schaal. We mogen ook geen hakjes doen. Hij wil het altijd simpel houden en dat de middenvelders zorgen voor veel passes. Daar houdt Guardiola van.”

Assist > doelpunt

De Bruyne zit al aan 24 assists in de Premier League sinds hij bij Man City speelt, meer dan eender wie. “Dat doet deugd want het betekent dat je goed bezig bent. Ik heb altijd liever een assist gegeven dan een doelpunt gemaakt. Het is een ander gevoel, dat ik niet kan uitleggen. Een doelpunt geeft een geweldig gevoel maar een fantastische pass geven, dat is toch heel speciaal. En dat wordt vaak onderschat.”

Zijn favoriete assist van het seizoen is voorlopig die in de 7-2 zege tegen Stoke richting Leroy Sané. “De moeilijkheidsgraad van die pass lag enorm hoog”, zegt De Bruyne. “Ik moest die bal rond een speler krullen. Bovendien moest ik ook rekening houden met de doelman want de bal ging naar de andere kant van het veld. Ik moest dus keuzes maken. Maar ik doe altijd mijn best voor het team, net zoals LeBron James in de NBA. Van hem ben ik een grote fan.”

De Bruyne zit dit seizoen nog maar een twee goals maar dat heeft zo reden. “Ik probeer meer te scoren maar dat hoeft niet voor mij. In mijn eerste seizoen hier scoorde ik er zestien omdat ik in veel situaties kwam waarin ik kon scoren. Nu is dat moeilijker want ik moet het doen met meer afstandsschoten en vorig seizoen strandden die allemaal op het doelhout. Het gaat ook om geluk. En ik weet dat het niet echt uitmaakt gezien het grote aantal doelpunten dat we scoren”, aldus ‘de Kev’.