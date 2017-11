Vitesse-aanvaller Luc Castaignos heeft in de Europa Leaguewedstrijd tegen Zulte Waregem een hersenschudding opgelopen. De 25-jarige Nederlander moest donderdagavond na 35 minuten gewisseld worden. Nader onderzoek in een ziekenhuis wees het letsel uit.

Castaignos is inmiddels weer thuis. Hoe lang hij uit de roulatie zal zijn, is nog niet bekend. Zulte Waregem won de wedstrijd in Arnhem met 0-2 en boekte zo een eerste zege in groep K.