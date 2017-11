Waarom hartverwarmende actie van Club Brugge geen goed signaal is

Club Brugge en een sponsor hebben besloten om een koppel Cercle-supporters te vergoeden, nadat hun wagen werd beklad door een graffiti-spuiter met blauw-zwarte sympathieën. Het is al de tweede keer in evenveel weken tijd dat de voetbalclub tussenkomt na hooliganisme. “Zomaar schade vergoeden, is een slecht signaal”, zegt criminoloog Henk Ferwerda.