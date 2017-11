Joël (17) had al een tijd hartproblemen, maar toch kreeg hij geen sportverbod. Tot hij plots in elkaar zakte

Een plots hartfalen heeft tijdens een ­training met de U19 het leven gekost aan de 17-jarige Antwerp-speler Joël Lobanzo. De jongen kampte al een tijdje met hartproblemen, en werd daarvoor ­onderzocht door verschillende cardiologen. Maar hun advies luidde dat hij niet hoefde te stoppen met sporten.

