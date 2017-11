Radja Nainggolan is opnieuw Rode Duivel. Bondscoach Roberto Martinez nam de middenvelder van AS Roma op in zijn 28-koppige selectie voor de oefeninterlands tegen Mexico en Japan. Tot jolijt van zowat de hele natie want op Twitter stroomden de reacties binnen. De boodschap was eenduidig: "Eindelijk!"

#RadJA ipv RadNEE, eindelijk! — Pieter Van de Sijpe (@pvandesijpe) 3 november 2017

Mo seg! De Radje se ???????????? — Dennis Xhaët (@dnx09) 3 november 2017

Radja is back?? — Thooooom (@insowlance) 3 november 2017

Yesssss Nainggolan is finally back ?? — nicolas (@stroebee) 3 november 2017

enfin le Ninja de retour ???????????? #Nainggolan — #RSCL #OM (@LORSCL) 3 november 2017

En tout cas, #Evra et #Nainggolan : les ninjas vont encore animer Twitter aujourd'hui. — Arno Chandelle (@ArnoChandelle) 3 november 2017

Nainggolan weer bij de selectie. Dan kan het gezaag eindelijk stoppen #rodeduivels #roadtorussia — Niels Robin (@niels_robin) 3 november 2017

I'm sorry I'm too excited that Nainggolan is back — Sharon (@mollendowski) 3 november 2017

Radja Nainggolan "is back" - Eindelijk — vincevr (@vincevr2) 3 november 2017

Nainggolan eindelijk terug bij de duivels — Verbee(c)k (@brianverbeeck1) 3 november 2017

Couldn't ignore Nainggolan forever then. https://t.co/RwdDhupjEn — Robin (@Moorinho) 3 november 2017

Radja is back! Good call Mr. Martinez ?? #reddevils #nainggolan — Xavier De Naeyer (@Xavi_dn) 3 november 2017

Nainggolan! Martinez heeft zijn hersenen terug gevonden! — MAUFFF (@sportinggirl09) 3 november 2017

Le Ninja de retour face au Japon. On pouvait pas l’inventer #Nainggolan #Diables — Damien Tréfois (@damtrefois) 3 november 2017

Radja is back. ???? pic.twitter.com/1P0GmjWdcm — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 3 november 2017

En Nainggolan komt er terug bij! Straf, dacht dat het nooit meer zou gebeuren! #rodeduivels #diablesrouges — Kurt Aerts (@Ksnowman666) 3 november 2017

Radja Nainggolan de retour en équipe nationale. Enfin ! — Thibault vdW (@thibaultvdw) 3 november 2017

Is #Martinez nu gezwicht onder druk van de media? #Radja — Olivier Daveraet (@OlivierDaveraet) 3 november 2017

Radja terug ?? maar dan zie je daar weer een naam als depoitre ??. Met dit team geraak je er niet op t WK. #BELJAP — Elle_S (@Elle_S1208) 3 november 2017

Radja terug in de selectie. Zou me niet verwonderen moest hij 'm nu twee matchen op de bank laten zitten. #martinez #beljap #belmex — Kenneth Vandesteene (@kennethvdst) 3 november 2017

Weet je wat cool zou zijn. Radja die met een sigaret in zijn mond toekomt. — MOBIBSTER (@HVaerendonck) 3 november 2017