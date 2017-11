Ook selectie Belgische beloften bekend voor twee cruciale duels in EK-kwalificatiecampagne

Nadat bondscoach Roberto Martinez zijn selectie bekendmaakte voor de oefeninterlands tegen Mexico en Japan, deed ook beloftentrainer Johan Walem dat. De U21 spelen deze maand twee cruciale EK-kwalificatieduels.

Op 9 november kijken de Jonge Duivels Cyprus in de ogen in Leuven. Vijf dagen later moeten ze de lastige verplaatsing maken naar Istanboel voor een confrontatie met Turkije. De Belgen leiden de stand met acht punten uit vier matchen. Zweden is tweede met zeven punten maar één match minder. Cyprus telt zes punten, Hongarije vier (twee matchen minder), Turkije twee (een match minder) en Malta nul.

In vergelijking met de vorige selectie vallen de geblesseerden Orel Mangala (Stuttgart) en Samy Mmaee (MVV Maastricht) af.

De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in Italië en San Marino, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.