Bondscoach Martinez hoopt toch nog op Svilar bij de Rode Duivels: “Proberen met hem te praten”

Kan de Belgische voetbalbond doelman Mile Svilar dan toch overhalen voor België te kiezen. Na de bekendmaking van de Duivels-selectie vertelde bondscoach Roberto Martinez dat hij een toekomst ziet voor Mile Svilar bij de Rode Duivels. “Het is fenomenaal hoe hij reageerde na die fout tegen Manchester United.”

De 18-jarige Svilar, die een basisplaats veroverde bij Benfica, leek de Belgische nationale ploeg links te laten liggen. Volgens de Servische pers zou Svilar willen kiezen voor Servië, het land van zijn vader. Maar dat wil Roberto Martinez niet zomaar zien gebeuren. “We gaan proberen een gesprek met hem te hebben over zijn toekomst bij de nationale ploeg. Hij heeft heel veel potentieel. Het was fenomenaal hoe hij reageerde na zijn fout tegen Manchester United. Zo’n reactie, dat is niet normaal op die jonge leeftijd.”

Mile Svilar (18) verliet deze zomer Anderlecht voor het Portugese Benfica. De jonge Belgische doelman vond dat hij klaar was voor de eerste ploeg, maar kreeg bij toenmalig trainer René Weiler geen gehoor. Ook bij de U19 van de Rode Duivels kreeg hij het aan de stok met de trainer, Gert Verheyen. Die wilde hem niet meer oproepen, nadat hij zijn telefoontjes niet beantwoordde. “Ik heb hem zonder overdrijven tien keer gebeld en twee keer iets achtergelaten op zijn antwoordapparaat. Nooit heeft hij gereageerd. Dan trek ik mijn conclusies”, klonk het in oktober.