Cristiano Ronaldo past voor komende oefeninterlands van Portugal (maar niet door zijn vormdipje)

Cristiano Ronaldo maakt geen deel uit van de selectie van Portugal voor de oefenwedstrijden tegen Saoedi-Arabië (10 november) en de Verenigde Staten (14 november).

Bondscoach Fernando Santos wilde vrijdag bij de bekendmaking van zijn groep niet duidelijk stellen waarom de Real Madrid-ster ontbreekt. Hij ontkende wel dat het te maken zou hebben met het “dipje” dat CR7 bij de Koninklijke zou kennen. “Denken jullie dat dit een reden zou zijn om Ronaldo niet op te roepen? Nee, da’s onmogelijk”, antwoordde hij met een monkellachje.

In de selectie van 24 ontbreken ook, om allerlei redenen, vaste waarden als doelman Rui Patricio, verdediger José Fonte, middenvelders William Carvalho, Joao Moutinho en André Gomes en aanvaller Ricardo Quaresma.

Europees kampioen Portugal ontvangt op 10 november in Viseu de Saoedi’s. Vier dagen later volgt een thuismatch in Leiria tegen de VS. De opbrengsten van beide wedstrijden gaan naar de slachtoffers van de moordende branden in Portugal deze zomer.