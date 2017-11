Antwerp plant voor duel met Charleroi eerbetoon aan overleden jeugdspeler

Antwerpen - Antwerp zal zondagnamiddag voor de competitiematch tegen Charleroi (aftrap om 14u30) de overleden jeugdspeler Joël Lobanzo eren. Dat laat de Great Old vrijdag weten op de clubwebsite.

De 17-jarige Lobanzo overleed woensdagnacht in het ziekenhuis nadat hij een dag eerder tijdens een training met de U19 getroffen was door een hartstilstand.

“Zondag zal voor de wedstrijd Antwerp-Charleroi een eerbetoon worden gehouden. Voor de aftrap wordt één minuut stilte gehouden in aanwezigheid van de ploeggenoten en omkadering van de U19. Enkele minuten voordien vragen we onze supporters ook om mee You’ll Never Walk Alone in te zetten. De familie en ploegmaats van Joël zullen de wedstrijd nadien ook volgen in het stadion”, laat Antwerp weten.

Sinds donderdagavond heeft Antwerp een rouwplaats voorzien aan de ingang van het jeugdcomplex (Oude Bosuilbaan), bij de inkom van Tribune 2 en 3. “We nodigen alle fans uit om hun eerbetonen voor Joël hier achter te laten”, klinkt het nog. “De hele Antwerpfamilie dankt u voor de steun aan Joëls vrienden en familie.”