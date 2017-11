Einde van het blessureleed voor Gareth Bale? Welshman hervat groepstrainingen bij Real Madrid

De Welshman Gareth Bale heeft vrijdag de collectieve trainingen bij zijn club, Real Madrid, hervat. Dat bevestigden de Koninklijke. Voor coach Zinedine Zidane is het een lichtpuntje na twee nederlagen op rij de voorbije dagen.

De 28-jarige Bale liep op 26 september tijdens de Champions League-ontmoeting bij Borussia Dortmund (1-3) een scheurtje op in het linkeronderbeen. Twee weken geleden kon hij de individuele trainingen al hervatten. Ook Raphaël Varane (adductoren) en Dani Carvajal (virus in hartzakje) namen vrijdag deel aan de groepstraining.

Het is afwachten of Bale deel zal uitmaken van de kern voor de thuiswedstrijd van komende zondag tegen Las Palmas in de Primera Division. Real-coach Zidane staat bekend om zijn voorzichtige aanpak met net uit blessure teruggekeerde renners.

De Madrilenen kennen een moeilijke periode momenteel. Na de competitienederlaag vorig weekend bij Girona (2-1), volgde woensdag een 3-1 nederlaag bij Tottenham in de Champions League.