Götze en Gündogan maken rentree bij Duitse nationale ploeg na een jaar afwezigheid

Mario Götze (Borussia Dortmund) en Ilkay Gündogan (Manchester City) hebben vrijdag hun terugkeer mogen vieren in de Duitse voetbalselectie. Beiden zijn door bondscoach Joachim Löw opgeroepen voor de oefeninterlands van de wereldkampioen tegen Engeland (10 november in Londen) en Frankrijk (14 november in Keulen). Verdediger Marcel Halstenberg (Leipzig) is er voor het eerst bij in het keurkorps van Löw.

Götze, de maker van de winnende goal in de WK-finale tegen Argentinië in 2014 in Brazilië (1-0), speelde een jaar geleden tegen Italië zijn laatste interland. De 25-jarige spelmaker moest daarna wegens een stofwisselingsziekte langdurig pauzeren.

Ook Gündogan zat in november 2016 voor de laatste keer bij de Duitse selectie. Door een knieblessure was de Manchester City-middenvelder nadien niet beschikbaar.