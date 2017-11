Nainggolan uitte deze week nog zijn onvrede tegen Courtois: “Het zit in mijne kop

. @OfficialRadja is opnieuw Rode Duivel en dat zal hem deugd doen. Eerder deze week toonde hij nog eens zijn ongenoegen aan @thibautcourtois . pic.twitter.com/yVPUbpPOf2

Radja Nainggolan mag zich opnieuw Rode Duivel noemen. Na een afwezigheid van vier maanden riep bondscoach Roberto Martinez de middenvelder van AS Roma opnieuw op. Verrassend, ook voor Nainggolan zelf. Dat bleek uit een filmpje van VTM, voor de aftrap van de Champions League-match tussen Chelsea en AS Roma. Nainggolan vertelde tegen Courtois dat hij het moeilijk had met zijn ontbreken bij de Duivels…

“Hoe is het?”, begroette Thibaut Courtois Radja Nainggolan in de spelerstunnel van Chelsea. “Goed, we leven nog”, lachte Nainggolan groen, verwijzend naar zijn afwezigheid bij de Rode Duivels. “Ik zou dat niet te hard roepen”, grapte Courtois.

“Wat moet ik nog meer doen?”, repliceerde de middenvelder. “Er komt niemand kijken…” Tot Kevin Strootman, de Nederlandse ploegmaat van Nainggolan bij AS Roma, tussenkwam: “Radja, hij is hier. Martinez, hij is hier.”