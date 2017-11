‘Geblesseerde’ Mangala is wel paraat voor partij met Stuttgart

Beloftencoach Johan Walem maakte vrijdag zijn selectie bekend voor de wedstrijden van de Belgische beloften tegen Cyprus (9/11 in Leuven) en Turkije (14/11 in Kasimpasa) in de voorronde van het EK 2019. Walem liet daarbij Orel Mangala (Stuttgart) omwille van een blessure thuis, maar die blijkt dit weekend gewoon in de selectie te zitten voor de partij bij Hamburg.