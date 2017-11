Luik wil vrouwenfinale van Champions League in 2020 organiseren

Luik heeft zich kandidaat gesteld om de Champions League-finale bij de vrouwen in 2020 te organiseren op Sclessin. Dat maakte de Europese voetbalbond (UEFA) vrijdag bekend. Voor de finale bij de mannen gaat de strijd tussen Istanboel en Lissabon.

Sclessin krijgt concurrentie uit Wenen (Austria Arena) en Moskou (Stadion Dinamo). In juni 2018 maakt de UEFA bekend waar de finale zal plaatsvinden.

Bij de mannen zal de finale doorgaan in het Atatürk Stadion in Istanboel of in het Estadio da Luz in Lissabon. In 2005 was de eindstrijd van de Champions League al eens in het Ataturk Stadion. Liverpool versloeg AC Milan toen na strafschoppen. Ook Lissabon had de finale één keer eerder. Real en Atlético Madrid speelden in 2014 tegen elkaar in Estadio da Luz. Real won destijds na verlengingen.

Dit seizoen is de finale van de Champions League in Kiev en volgend seizoen wordt de eindstrijd gespeeld in Wanda Metropolitano, het nieuwe onderkomen van Atlético Madrid.