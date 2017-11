Arsenal-speler toont verminkte enkel na acht operaties: zelfs tatoeage van dochtertje moest eraan geloven

Heftig. Om zijn achillespees te redden werd bij Arsenal-speler Santi Cazorla de huid van zijn arm op zijn enkel gebruikt. Met de naam van zijn dochter erop getatoeëerd...

De 32-jarige Carzorla raakte in het Champions League-duel met Ludogorets op 19 oktober vorig jaar geblesseerd aan zijn enkel en moest onder het mes. Wat aanvankelijk een routine-ingreep leek, draaide uit op een nachtmerrie met maar liefst acht operaties...

De Spanjaard had de namen van zijn dochter India en zoontje Enzo op zijn lichaam laten tatoeëren maar om zijn achillespees te redden werd de huid van zijn arm op zijn enkel gebruikt. Inclusief een deel van de naam van zijn dochter… Het was echter noodzakelijk, want dokters overwogen zelfs even om de fel geïnfecteerde rechtervoet te amputeren.

“Mijn dokter vertelde me dat ik al tevreden mocht zijn als ik ooit nog met mijn kinderen in de tuin kan voetballen en wandelen”, doet hij vandaag zijn relaas in de Spaanse krant AS. “Maar ik wil terugkeren en mijn carrière op mooie wijze bij Arsenal afsluiten.”

“De signalen zijn positief, maar hij heeft wel meer dan een jaar niet gespeeld”, bevestigde coach Arsène Wenger. “Hij traint nog niet helemaal mee en hij heeft nog wat wedstrijden met het reserveteam nodig. Als alles goed gaat, komt hij na kerst weer in actie.”