“Onmenselijke” Lionel Messi schrijft zaterdag alweer geschiedenis bij FC Barcelona

Lionel Messi speelt zaterdag tegen Sevilla zijn zeshonderdste wedstrijd in het shirt van Barcelona. “Een onmenselijke voetballer met een buitengewone loopbaan”, zegt Barça-coach Ernesto Valverde over de 30-jarige Argentijn.

“Woorden schieten me tekort om de carrière van Messi te omschrijven”, vertelde Valverde vrijdag tijdens de persbabbel daags voor de partij. “Het is een buitengewone prestatie om zeshonderd matchen voor hetzelfde team te spelen, en daarin zoals Messi talloze doelpunten te scoren en assists uit te delen. Dat toont aan dat hij erg belangrijk is voor onze club.”

De vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal is de Barça-speler met de op twee na meeste wedstrijden op de teller. De Argentijn moet alleen de ex-spelmaker Xavi Hernandez (767 wedstrijden) en de huidige kapitein Andrés Iniesta (642 wedstrijden) laten voorgaan. In de 599 matchen die Messi tot dusver voor Barcelona afwerkte, trof hij 523 keer raak...

Barcelona staat na tien speeldagen aan kop in de Primera Division met 28 punten, vier meer dan eerste achtervolger Valencia. Eeuwige rivaal Real Madrid volgt op plaats drie op acht punten.