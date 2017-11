Foket luid toegejuicht bij rentree voor eigen volk in Gent: “Het deed deugd”

Thomas Foket mocht tegen Standard zijn comeback in de Ghelamco Arena maken. Nadat de rechterflankspeler al in Charleroi voor het eerst zijn wederoptreden mocht maken na zijn hartoperatie, mocht hij voor het eerst ook voor eigen volk in het slot nog zes minuten meepikken.

“Het deed deugd omdat het nu thuis was met alle supporters”, reageerde Foket achteraf. “Ik denk dat ze niet gestopt zijn met zingen.”

“We hebben de goede mentaliteit getoond en goed voetbal gebracht, we hebben weinig weggegeven. Bijna de perfecte match tegen een rechtstreekse concurrent. Daarmee hebben we het foutje van vorige week in Charleroi weggezet. Dat was een accident de parcours.”

“Of het de eerste topper was die Gent kon winnen? Ik weet niet of je onderin van toppers kunt spreken. Maar elke ploeg is lastig om tegen te spelen dit jaar.”