De 5 tactische vraagstukken die de topper Anderlecht-Club Brugge gaan bepalen

In de paars-witte hoek: Hein Vanhaezebrouck, trainer van Anderlecht en hopend dat zijn ploeg voetballend de rug recht na de afgang in Parijs. In de blauw-zwarte hoek: Ivan Leko, trainer van Club Brugge en erop gebrand om met zijn voetbal Anderlecht het vuur aan de schenen te leggen. De inzet: dominantie in het Astridpark. Daarbij verboden: de eigen filosofie verloochenen. Anderlecht-Club Brugge wordt een strijd tussen de voetbalideeën van Vanhaezebrouck en Leko.