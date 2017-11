Emmanuel Dennis, de openbaring van Club Brugge: “Ik kreeg slaag omdat ik voetbalde”

Op zoek naar zijn eerste winst in negentien jaar op Anderlecht, is het uitkijken of Club Brugge nog kan ­rekenen op Emma­nuel ­Bonaventure Dennis, openbaring van het seizoensbegin, maar nu vechtend voor zijn vorm. Maar vechten kan hij. De Nigeriaan is nog net geen 20, maar bij zijn levensverhaal verbleken zelfs biografieën van oudere collega’s. Wees op z’n tiende, gehard door de opvoeding van zijn broers en al zo vaak belogen dat het verbaast hoe hij door het leven fladdert. Niet altijd geholpen door het lot, maar toch gezegend door God. “Ik was tien toen mijn moeder stierf in mijn bijzijn.”