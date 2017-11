CLUBNIEUWS. Nog oplapwerk bij Anderlecht, Leko denkt bij Club Brugge aan drie wissels

Zondag staat in Brussel de topper op de agenda tussen Anderlecht en leider Club Brugge. Leider Club Brugge trekt naar het Astridpark met negen punten meer dan Anderlecht, dat onder Hein Vanhaezebrouck tien op twaalf pakte. Bij blauw-zwart moet coach Leko drie knopen doorhakken, bij paars-wit heeft Vanhaezebrouck vooral defensieve zorgen. Bij Gent dreigt Simon zijn duel met Messi te missen, de geplaagde Anastasiou is nog eens openhartig bij Kortrijk en het blessurenieuws bij alle eersteklassers. Uw clubnieuws van de dag.

Spajic wordt klaargestoomd bij Anderlecht

Uros Spajic herviel tegen PSG in zijn enkelblessure, maar dit keer lijkt de kwetsuur mee te vallen. De Servische verdediger werkte gisteren al een deel van de groepstraining af en Anderlecht doet er alles aan om hem klaar te stomen voor Club Brugge. Indien Spajic fit is, speelt hij naast Kara. Wie dan de derde verdediger wordt – Deschacht of Dendoncker – valt af te wachten.

Andy Najar, die al weken revalideert van een spierscheur in de dij, is uiteraard nog niet fit, maar zijn genezingsproces verloopt voorspoedig waardoor de Hondurees over twee weken – na de interlandbreak – wellicht kan aanpikken. (jug)

Ivan Leko heeft deze week met Ethan Horvath gepraat Foto: Simon Mouton

Leko denkt aan drie wissels

Ivan Leko heeft deze week met Ethan Horvath gepraat. “Soms is het eens nodig om een speler wat extra uitleg te geven”, aldus de Brugse trainer. De Amerikaan werd vorige zondag tegen STVV na een paar mindere prestaties uit doel gezet. Vervanger Hubert liet geen onuitwisbare indruk na, waardoor Horvath wellicht een nieuwe kans krijgt.

De rest van zijn ploeg kent Leko ook al. “Maar het is niet mijn gewoonte die te delen met de pers.” Uitkijken wordt het wel naar wie er naast Wesley in de spits zal staan. Diaby toonde zich tegen STVV, terwijl Dennis in een kleine vormdip verkeert en tegen STVV na zijn wissel boos de catacomben binnenliep. “Elke speler heeft zijn karakter”, weet Leko, die deze week niet apart met Dennis heeft gesproken. “Ik zie graag bandits (boefjes, nvdr.) op het veld, maar dan moet je wel ook goed spelen. Mijn eerste zorg is het collectief.”

Keuze te over voorin, maar ook in zijn verdediging zit Leko stilaan met positieve selectieproblemen. Benoît Poulain is na zijn schouderblessure helemaal terug en klaar om zijn positie – ten koste van Decarli? – centraal achterin weer in te nemen. “Dat kan”, zegt Leko. “Benoît heeft hier al bewezen dat hij belangrijk kan zijn voor de ploeg. Jammer genoeg speelde hij dit seizoen door blessures nog maar één wedstrijd (de 2-1-zege tegen AA Gent op 1 oktober, nvdr.) voor ons. Hij is goed bezig op training, we zullen wel zien of hij start.”(gma)

Foto: Isosport

Mist Moses Simon zijn duel met Messi?

Na de match kwam Yves Vanderhaeghe kort terug op de afwezigheid van Moses Simon, die de voorbije weken nochtans sterk op dreef was. “Op de laatste training liep hij een blessure op aan de voetzool. Deze match kwam duidelijk te vroeg”, aldus de Gentse coach, die vreest dat Simon ook niet tijdig hersteld raakt om zich te kunnen melden bij het Nigeriaanse nationale elftal. Hierdoor dreigt hij ook meteen de confrontatie met Lionel Messi en Argentinië aan zijn neus voorbij te zien gaan. Vorig jaar ontmoette Simon de Argentijnse superster nog op een Spaanse luchthaven. Nigeria speelt op 14 november in Rusland tegen Argentinië.(ssg)

Foto: VDB

Openhartige Anastasiou: “Trainer is de lul”

KV Mechelen en KV Kortrijk spelen morgen een match op leven en dood. De fel belaagde KVK-trainer Yannis Anastasiou beseft dat beter dan wie ook. “Het wordt oorlog, maar we zijn er klaar voor”, aldus de Griek. “De jongste drie weken zijn we gegroeid en stabieler geworden. Met Azouni hebben we nu ook meer balans in het midden.”

Voor het eerst in weken sprak Anastasiou gisteren ook open over de druk op zijn persoon. “Vroeger was de trainer baas en had hij meer macht. Hij kon alles bepalen, ook de transfers. Nu zijn dat de scouts en elke club heeft nu een technisch directeur. Toch is de trainer de lul, de pineut als het fout gaat. De druk op een trainer is niet goed, niet gezond zelfs. Als trainer ben je tegenwoordig best niet te veel bezig bezig met alles wat er om je heen gebeurt. Je concentreert je beter op de trainingen en wedstrijden. Let op, ik ervaar dit hier in België niet anders dan in Griekenland of Nederland waar ik ook werkte, het gaat er tegenwoordig overal zo aan toe. Natuurlijk lig ik hier wakker van, want ik zoek constant naar oplossingen.” (kv)

Zulte Waregem wacht knieblessure Jensen af

Oldrup Jensen blesseerde zich op de laatste training voor de partij tegen Vitesse aan de knie. De Noorse middenvelder verdraaide zijn knie bij het versturen van een pass. Er zijn al onderzoeken gedaan, maar de ernst van de kwetsuur zal vandaag pas kunnen worden vastgesteld. Het gaat om het binnenste ligament van de knie. Michaël Heylen geraakt wel fit voor de verplaatsing naar KV Oostende. De verdediger had zich ook bezeerd tijdens de laatste training op Nederlandse bodem. Heylen zat preventief op de bank met wat last aan de enkel. Naast de gekende blessures van Derijck (knie) en Bossut (buikspieren) is iedereen wedstrijdfit. (jcs)

Laurent Jans opnieuw in wedstrijdselectie bij Waasland-Beveren

Laurent Jans trainde de voorbije twee dagen opnieuw mee met de groep en zit in de wedstrijdselectie voor vanavond tegen Moeskroen. Vandaag wordt bekeken of de Luxemburgse rechtsachter fit is om aan de wedstrijd te beginnen. Voor Valtteri Moren komt deze wedstrijd nog te vroeg. Bij Waasland-Beveren hopen ze dat de Finse centrale verdediger in de loop van volgende week opnieuw kan aansluiten. Rechtsachter Jur Schryvers werd door Johan Walem opgeroepen voor de Belgische U21. (whb)

Lokeren moet puzzelen na uitvallen Overmeire

Peter Maes kan bij de terugkeer naar zijn ex-ploeg geen beroep doen op Killian Overmeire. De aanvoerder liep een scheurtje in de adductoren op en staat enkele weken aan de kant. Om het verlies van Overmeire op te vangen, kiest Maes wellicht voor Mehdi Terki én Joher Rassoul centraal op het middenveld. Hierdoor schuift Kehli een rijtje naar voor en verdwijnt Benchaib wellicht naar de bank. Op rechts heeft Maes mogelijk een verrassing in petto. Geen Robin Söder of Marko Miric, maar allicht wel de Kroatische rechtsachter Mario Ticinovic. (whb)

Debaty haakt af bij Antwerp

De Antwerpkern werkte ook gisteren een veldtraining af, waarna de wedstrijdkern naar de wellness trok. Enkel Toure, Arslanagic en Oulare moesten nog individueel aan de slag. Derde doelman Kevin Debaty (foto) haakte af uit voorzorg, maar moet zich niet al te ongerust maken. (stdr)

Geen wijzigingen bij Genk

Pozuelo en Heynen, eerder in de week nog licht geblesseerd, zijn fit geraakt. Coach Albert Stuivenberg kan zo uit een ruime kern putten. In principe ondergaat zijn elftal geen wijzigingen. Derde doelman Gaetan Coucke heeft rugklachten. Hij wordt vervangen door de 16-jarige Seppe Bastiaens. (rco)

Nog test voor Cocalic in Mechelen

Bij KV Mechelen is Cocalic og onzeker. Hij trainde gisteren individueel en legt vandaag nog een test af. De kans is reëel dat El Messaoudi achterin nog moet depanneren en dat Paulussen ook in de ploeg komt. Vitas, Claes, Jubitana, Rherras en Van Cleemput zijn allen out. De Schoenmaeker is derde keeper in plaats van Swolfs. (dvd)

Dussaut en Antunes in basis bij STVV

STVV kampt momenteel met veel blessurelast. Coach Jonas De Roeck moet liefst zeven spelers missen, maar toch heeft hij in alle linies nog wat alternatieven achter de hand. Charisis en Botaka, die al geregeld uitgespeeld werden als flankaanvallers, zijn allebei out en worden allicht vervangen door Legear en Dussaut. Die laatste zal mee het aanvallende geweld van de Panda’s moeten afstoppen op rechts. Antunes krijgt dan weer de voorkeur op De Norre als linksback. (gus)