Klagende Stanciu krijgt duidelijke boodschap van Vanhaezebrouck

Komt het nog goed tussen Vanhaezebrouck en Nicolae Stanciu? De Roemeen deed eerder deze week in onze krant zijn beklag over zijn gebrek aan speelkansen. De repliek van zijn coach is duidelijk.

“Het is logisch dat hij vragen heeft. Maar hij mag niet vergeten dat hij al in deze situatie zit van vóór ik hier coach ben. Dan moet je jezelf als speler ook in vraag durven te stellen. Als je bij twee trainers op rij nog weinig aan spelen toekomt, dan wordt het misschien eens tijd om in de spiegel te kijken. Dan ligt de schuld niet meer bij de trainer.”