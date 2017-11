Als een komeet van derde klasse tot killer van Real Madrid: Dele Alli, een golden boy met een onhebbelijk kantje

In de zomer van 2015 arriveerde een 19-jarige broekventje op Hotspur Way, waar het trainingscomplex van Tottenham gevestigd is. Een halfjaar eerder hadden de Spurs al circa zes miljoen euro neergeteld voor Bamidele Jermaine Alli, kortweg Dele Alli. De Noord-Londense topclub liet de aanvallende middenvelder het seizoen echter uitdoen bij derdeklasser MK Dons, de club waar Dele zijn eerste voetbalstappen zette. Iets meer dan twee jaar later is hij niet meer weg te denken uit de basis bij Tottenham en de Engelse nationale ploeg, afgelopen woensdag was hij nog de kwelgeest van Real Madrid met twee doelpunten. Een portret.

Niemand verwachtte de jongeling in 2015 meteen in de eerste ploeg, maar Dele verbaasde vriend en vijand. De tiener ontpopte zich vrijwel meteen tot een basisspeler. In zijn eerste seizoen in de Premier League speelde hij 33 competitieduels, goed voor tien doelpunten en negen assists. Over alle competities heen kwam Dele 46 keer in actie.

Dele, niet Alli

Een one season wonder? Geenszins. De aanvallende middenvelder, geboren en getogen in Milton Keynes, stoomde zonder aarzelen door in zijn tweede seizoen, met in alle competities 22 doelpunten en 13 assists op 50 partijen. Dat deed hij wel niet langer met Alli op zijn shirt, maar met Dele. “Ik voel geen verbintenis meer met de naam Alli”, verklaarde hij die keuze destijds. De rising star van het Engelse voetbal heeft een troebele relatie met zijn ouders. Die scheidden al op jonge leeftijd, waarna Dele twee jaar bij zijn Keniaanse vader woonde. Nadien verhuisde hij terug naar zijn moeder in Engeland, maar die was aan alcohol verslaafd en stond haar zoon op 13-jarige leeftijd af voor adoptie. De band tussen ouders en kind lijkt nog lang niet hersteld.

Ondertussen was Dele een vaste klant in de basis van het Engelse nationale elftal, waarvoor hij in oktober 2015 debuteerde. Op amper 21-jarige leeftijd heeft Dele al 22 caps achter zijn naam staan, waarin hij twee keer raak trof. The Three Lions rekenen volgende zomer in Rusland op de geniale ingevingen van het nummer 20 van Tottenham.

Dele trof twee keer raak in de 3-1 zege tegen Real Madrid. Foto: AFP

Ook dit seizoen is Dele weer goed bij schot, met zeven doelpunten en één assist in 13 officiële wedstrijden. Twee daarvan scoorde hij afgelopen woensdag tegen Real Madrid. Zo maakte hij langs de grote poort zijn herintrede in de Champions League. Dele miste namelijk de eerste drie groepswedstrijden door een schorsing, opgelopen tegen ... KAA Gent, dat vorig seizoen Tottenham uitschakelde in de Europa League

Dejaegere schreeuwt het uit. Deze ingreep leverde Dele een zware schorsing op. Foto: AFP

“Laat het me weten als je de Premier League wint”

En zo komen we naadloos bij het onhebbelijke kantje van Dele Alli. Want hoewel de youngster veelal schittert op het veld, komt hij geregeld ook negatief in de schijnwerpers. De goedlachse Tottenham-speler, die ook gekend staat om zijn inventieve handshakes, is niet vies van een stevige overtreding of venijnige tik. Tegen Gent pakte hij vorig seizoen uit met een vreselijke ingreep op Brecht Dejaegere, die miraculeus ontsnapte aan een zware blessure. De rode kaart en bijhorende schorsing van drie matchen was meer dan terecht.

Ook in de Engeland ergert men zich soms nog aan het gedrag van de balvirtuoos. Zo kreeg hij van de FIFA onlangs een schorsing van één match omdat hij in een interland zijn middelvinger opstak naar ploegmaat Kyle Walker. Daarnaast bezondigt hij zich wel eens aan te opzichtige schwalbes en gaat hij regelmatig in de clinch met tegenspelers. Vorig week had hij het tegen Manchester United nog aan de stok met Ashley Young. Na een opstootje tussen Young en Sissoko ging Dele zich moeien. “Ga op pensioen met je looprekje”, sneerde hij naar de 32-jarige flankspeler van Manchester United, die gevat antwoordde. “Laat het me weten als je de Premier League hebt gewonnen.”

Dele en Young hebben het aan de stok, Sissoko en Lukaku komen het brandje blussen. Foto: AFP

Marktwaarde explodeert

Als Dele dat gedrag in de toekomst achterwege kan laten, staat niets hem een grote toekomst in de weg. De aanvallende middenvelder wordt nu al in verband gebracht met - jawel - Real Madrid, de ploeg die hij enkele dagen geleden nog hoogstpersoonlijk een pak voor de broek gaf. De progressie van Dele is nog het best aan te tonen met de explosie van zijn marktwaarde. Die lag volgens transmarkt.com op 2 miljoen euro toen hij in februari 2015 zijn krabbel zette bij Tottenham. Bijna drie jaar later wordt ze geschat op 60 miljoen euro…