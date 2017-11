St. Johnstone kan Celtic en Dedryck Boyata weinig in de weg leggen

Celtic heeft zaterdag op de dertiende speeldag van de Schotse Premiership een ruime uitzege behaald. Het team uit Glasgow won op het veld van St. Johnstone met 0-4.

Sinclair (28.) opende iets voor het halfuur de score voor Celtic. De laatste twintig minuten diepte de Schotse kampioen dankzij Dembélé (72.), een eigen doelpunt van thuisverdediger Anderson (75.) en Ntcham (89.) de score uit tot 0-4. Dedryck Boyata speelde bij de bezoekers de volledige partij in het hart van de defensie.

Celtic voert de stand aan met dertig punten uit twaalf duels. Eerste achtervolger Aberdeen volgt op vier punten, maar komt later op de dag nog in actie bij Hamilton Academical. Celtic zit in dezelfde Champions League-groep als Anderlecht. De Schotten tellen na vier van de zes wedstrijden drie punten, terwijl paars-wit nog puntenloos is. Op de laatste speeldag trekt Anderlecht naar Celtic.