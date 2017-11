Sterspeler RB Leipzig wacht zware boete voor vervalsing rijbewijs

Naby Keita dreigt een stevige boete te moeten betalen. De Guinees van Leipzig zou, tot tweemaal toe, via vervalste documenten uit zijn thuisland een Europees rijbewijs hebben willen bemachtigen. Dat heeft de Duitse krant Bild zaterdag geschreven.

Leipzig bevestigt dat een onderzoek naar Keita geopend is, maar weerlegt, zonder meer uitleg, dat het om een vervalsing zou gaan. Het is ook niet bekend of Keita bijkomend vervolgd zal worden voor het rijden zonder geldig rijbewijs. De 22-jarige middenvelder mag allicht een stevige boete verwachten, in overeenstemming met zijn inkomen. Zo moest de Duitse international Marco Reus in 2014 nog 540.000 euro betalen omdat hij herhaaldelijk rondreed zonder rijbewijs.