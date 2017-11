Charmeoffensief Martinez komt te laat: “Svilar kiest voor Servië”

Mile Svilar en zijn entourage hebben de procedure in gang gezet om uit te komen voor het Servische nationale team. Dat meldt de Portugese krant A BOLA. De 18-jarige doelman speelde in de jeugdreeksen altijd voor België, maar lijkt nu dus ondanks nadrukkelijke interesse van bondscoach Roberto Martinez toch voor zijn moederland Servië te zullen gaan voetballen op internationaal niveau.

“Svilar heeft ja gezegd en zal voor Servië spelen, maar pas in maart volgend jaar,” vertelde Zoran Filipovic aan A BOLA. Filipovic was deel van de technische staf van Slavoljub Muslin, die enkele dagen geleden opstapte als bondscoach van Servië. Door bureaucratische problemen met de Belgische voetbalbond en de FIFA kon Svilar nu nog niet opgeroepen worden voor de Servische selectie, die de komende weken oefenwedstrijden afwerkt in China en Zuid-Korea. Een opvallende revelatie, want gisteren vertelde de jongeling zelf nog dat hij “nog niet geselecteerd was voor Servië en niet met de keuze tussen België en Servië bezig was.”

Minder concurrentie voor WK

Het jonge keeperstalent verliet deze zomer Anderlecht en speelt nu voor de Portugese topclub Benfica, waar hij sinds enkele weken titularis is. Er is ook een realistische kans dat Svilar volgende zomer met Servië naar het WK in Rusland trekt: Servië eindigde als eerste in groep D en is dus net als onze Rode Duivels rechtstreeks geplaatst. Bij Servië is de concurrentie in doel ook nadrukkelijk minder groot: achter ervaren nummer één Vladimir Stojkovic (Partizan Belgrado) komen weinig ronkende namen als Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv) en Aleksander Jovanovic (Aarhus GF). Bij België is een selectie voor het WK minder zeker door de aanwezigheid van namen als Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool) en Koen Casteels (VfL Wolfsburg).