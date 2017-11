Met deze topselectie vatte Barcelona zijn laatste match voor het debuut van Messi aan (en er is een Belgische link)

Lionel Messi speelt vanavond zijn 600e wedstrijd voor FC Barcelona. De Argentijn moet enkel Xavi en Andres Iniesta voorlaten op dit vlak. Messi maakte op 16 oktober 2004 zijn debuut bij de Blaugrana in een wedstrijd tegen Espanyol. Maar weet u nog wie er in de laatste selectie zat voor het tijdperk van Messi begon bij de Catalaanse topclub? Wij zochten het uit en vonden een Belgische link.

LEES OOK: “Onmenselijke” Lionel Messi schrijft zaterdag alweer geschiedenis bij FC Barcelona

Op 3 oktober 2004 kreeg Barcelona op de zesde speeldag in La Liga het bezoek van Numancia. Barça ging toen aan de leiding terwijl de bezoekers slechts achttiende waren. De Catalanen hadden het echter niet onder de markt en wonnen slechts met 1-0 dankzij een doelpunt van Henrik Larsson in de 70e minuut. De assist kwam op naam van Xavi Hernandez.

We spraken lange tijd over MSN bij Barcelona: de indrukwekkende aanval van Barça met Messi, Luis Suarez en Neymar. Maar ook dertien jaar geleden beschikte toenmalige trainer Frank Rijkaard over een aantal wereldsterren. Larsson was de spits van dienst. De Zweed die overal waar hij speelde hopen goals maakte. Van Helsingborg tot Feyenoord, Celtic, Barcelona en het nationale elftal.

Op de rechtse flank in Rijkaards 4-3-3 stond in 2004 ene Samuel Eto’o. De toen 23-jarige Kameroener had net de overstap gemaakt van Mallorca, na een mislukte passage bij het A-team van Real Madrid. Hij zou Barça pas vijf jaar later verlaten voor Inter en speelt nu bij het Turkse Antalysaspor. De linksbuiten tegen Numancia was Ludovic Giuly. Ook de Fransman maakte die zomer de overstap naar Catalonië, na een indrukwekkend jaar bij Monaco. Daarna speelde hij nog voor onder andere Roma en PSG.

Ronaldinho (rechts) in de Champions League tegen Joos Valgaeren. Foto: BELGA/AFP

Wereldmiddenveld

Het middenveld van Barça was helemaal om van de smullen. Xavi speelde als vanouds op de zes. Het jeugdproduct van de Blaugrana speelde uiteindelijk 767 wedstrijden voor de club en won alles wat er te winnen viel in zijn carrière. Naast hem stond box-to-box topper Deco. Ook een nieuwe aanwinst, die toen net de Champions League had gewonnen met het FC Porto van José Mourinho. Deco verhuisde vier jaar later naar Chelsea.

Op de nummer toen stond tegen Numancia niemand minder dan Ronaldinho. De Braziliaan was op dat moment misschien wel dé populairste voetballer op de planeet dankzij zijn magistrale dribbles. De Braziliaan, die in 2003 de overstap maakte van PSG, hing in februari zijn voetbalschoenen aan de haak nadat hij ook nog speelde voor Milan en een aantal clubs in zijn thuisland.

Carlos Puyol (centraal) was de kapitein van dit Barça. Foto: WFA REIJN GELEIJNSE

Internationale verdediging

Rijkaard speelde dus met vier verdedigers en dat waren er tegen Numancia vier van een andere nationaliteit. Centraal koos de Nederlander voor het duo Carlos Puyol - Rafael Marquez. De Spanjaard was de kapitein van dit Barcelona en bekend om zijn beenharde maar faire ingrepen. De Mexicaan Marquez werd ook wel eens als verdedigende middenvelder uitgespeeld en was dus vooral de verbinding tussen doelman en middenveld.

Op links posteerde Rijkaard zijn landgenoot Giovanni van Bronckhorst. De huidige trainer van Feyenoord had toen net de overstap gemaakt van Arsenal en zou drie jaar later terugkeren naar Rotterdam, waar hij in 2010 stopte als speler. Op rechts stond een Braziliaanse Italiaan: Juliano Belletti. Ook een nieuwe aanwinst want net overgekomen van Villarreal. Speelde ook nog voor Chelsea.

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Belgische link

En dan wordt het een beetje Belgisch. In doel stond toen namelijk Victor Valdes. U weet wel, de Spanjaard die in het seizoen 2015-2016 een half jaar bij Standard speelde op uitleenbasis van Manchester United. Valdes doorliep de jeugdreeksen bij Barça en verliet de club pas in 2014 na een totaal van liefst 530 wedstrijden voor de Catalaanse gigant waarmee hij alle grote prijzen won.

Zijn doublure in 2004 kennen we ook. Ruben Martinez speelde vorig seizoen namelijk een half jaar op huurbasis bij Anderlecht. Al kwam de Spanjaard er slechts tot zeven wedstrijden waarvan zes in de Europa League, waarna hij terugkeerde naar Deportivo La Coruna. De club van Zakaria Bakkali is al zijn zevende Spaanse club voor de doelman. Nog op de bank: Andres Iniesta, Fernando Navarro, Oleguer, Edmilson, Gerard Lopez en Carlos Pena.

Barcelona eindigde het seizoen als eerste met 84 punten. De Blaugrana scoorden 73 doelpunten in 38 wedstrijden en verloren slechts vier keer. In de Copa del Rey werd dit Barça vreemd genoeg uitgeschakeld door amateurclub UDA Gramenet. In de Champions League kwam het niet verder dan de laatste zestien omdat Chelsea na twee matchen te sterk bleek.