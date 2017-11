Ambitieuze Meunier kon naar Premier League, maar legt uit waarom hij bleef bij PSG

Thomas Meunier vertrok in de zomer van 2016 verrassend van Club Brugge naar PSG. Het leidde her en der tot verbaasde blikken, maar bijna anderhalf jaar later heeft de Rode Duivel bewezen dat hij zijn plek bij de Franse topclub meer dan waard is. Het gevecht om een plekje is bikkelhard, maar Meunier heeft voorlopig geen plannen om weg te gaan uit de Franse hoofdstad. “Ik wil hier titularis zijn,” vertelde hij tegenover Gilles De Bilde bij Eleven Sports.