Italiaanse bondscoach verrast: “Braziliaan” Jorginho en Zaza opgenomen in selectie

Simone Zaza (Valencia) en Jorginho (Napoli) hebben een verrassende oproep gekregen voor het Italiaanse voetbalteam, dat zaterdag de eerste van twee play-offs speelt tegen Zweden om een ticket voor het WK volgend jaar in Rusland. Het is de eerste keer dat bondscoach Gian Piero Ventura Jorginho selecteert. Ook voor Zaza was het een jaar geleden dat hij nog tot de selectie behoorde.

Jorginho, voluit Jorge Luiz Frello Filho, is geboren in Brazilië, maar woont al sinds zijn kindertijd in Italië. Hij speelde tot dusver twee keer mee in oefeninterlands en dat houdt in dat hij nog altijd kan switchen naar Brazilië. Indien hij aantreedt tegen Zweden, kan dat niet meer. Ook Simone Zaza is opgenomen in de groep van Ventura. De aanvaller van Valencia was een jaar uit beeld bij Italië, maar hij heeft zich met sterke optredens bij zijn Spaanse club in de kijker gespeeld. Zaza scoorde dit seizoen al elf keer.

Italië, dat nooit op een WK ontbrak sinds 1958, treft op 10 november Zweden in Solna. De return is drie dagen later in Milaan.

