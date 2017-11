xDavino Verhulst was de ster van de avond bij Lokeren. De doelman moest enkele keren goed tussenkomen om Racing Genk van de zege te houden. Zo ook in de 84ste minuut, waar Verhulst twee keer zeer goed plat ging op schoten van Benson en Ingvartsen. Genk zou uiteindelijk de tanden stukbijten op het Lokerse sluitstuk, want Verhulst hield de nul.