STVV-Eupen zou uiteindelijk in een spectaculaire 4-4 eindigen, maar aan het einde van de eerste helft stond het nog ‘maar’ 1-0 voor STVV. Dat was onder andere te danken aan verdediger Jorge Teixeira, die scherp reageerde op een schot van Lazare en met een tackle de bal uit het doel hield. Dankzij de actie van de Portugees kon STVV met een voorsprong de rust in.