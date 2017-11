Wydad Casablanca schrijft Afrikaanse Champions League op haar naam

Het Marokkaanse Wydad Casablanca heeft zaterdagavond voor de tweede keer de Afrikaanse Champions League op zak gestoken. Wydad won de terugwedstrijd van de finale met 1-0 van het Egyptische Al-Ahly. De heenwedstrijd was op 1-1 geëindigd.

Walid El Karti zorgde na 69 minuten voor het enige doelpunt van de partij. Na 1999 is het de tweede Afrikaanse Champions League voor de Marokkanen. Al-Ahly blijft het meest gekroonde team in de Afrikaanse clubcompetitie. De Egyptenaren trokken al acht keer aan het langste eind, een laatste keer in 2013.