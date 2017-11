Zijn tijden van Fernando Torres bij Atletico voorgoed voorbij?

Deze zomer waren er al geruchten over een nakende exit van Fernando Torres bij Atletico Madrid, maar nu zou het echt zover zijn. Volgens Spaanse media zou de spits deze winter vertrekken uit Madrid.

“Super Torres” was de jonge kapitein bij Atletico toen ze promoveerden naar La Liga in 2002. Toen hij in 2015 terugkeerde na povere passages bij AC Milan en Chelsea werd hij dan ook als held onthaald door het publiek. De nu 33-jarige Torres deed het aanvankelijk niet slecht bij Atletico. Zijn echte topdagen waren voorbij, maar zijn prestaties waren in ieder geval beter dan bij Chelsea. Zo trof El Niño in het seizoen 15-16 toch 11 keer raak.

Het laatste jaar liep het dan toch minder goed voor Fernando. Hij kon al in de zomer vertrekken, maar liet dat na door een gebrek aan vervanger met gevolg heel wat speelminuten op het einde van vorig seizoen. In het huidige seizoen kwam Torres slechts eenmaal aan de aftrap onder trainer Diego Simeone. Bovendien vervoegt in januari Diego Costa de ploeg. Torres wil in januari weg bij de Madrilenen en zou naar de Amerikaanse Major League Soccer of China trekken.