Pakkend eerbetoon aan overleden jeugdspeler bij Antwerp: “You’ll never walk alone...”

Antwerp hield zondagnamiddag voor de competitiematch tegen Charleroi een pakkend eerbetoon voor de overleden jeugdspeler Joël Lobanzo. Zijn ploegmaats stonden zichtbaar aangedaan rond de middencirkel, terwijl in het stadion luidkeels “You’ll never walk alone” werd gezongen. Weinigen hielden het toen droog. Even later hield de A-ploeg (met rouwband) een aangrijpende minuut stilte.